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لبنان

شبان من عكار يتعرضون للخطف.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-11-2024 | 15:55
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تعرض ٧ شبان من عكار للاختطاف في احدى مناطق البقاع من قبل عصابة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24"، وعرف من بين المختطفين ٣ شبان من منطقة ببنين العكارية وهم: "ماهر سلمى" و "محمود العلي" و "شاب آخر من آل "اصيل" و ٤ شبان آخرين من المناطق المجاورة لمنطقة المذكورة.
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وبحسب المصادر فان الشبان المختطفين قد ادخلوا الى الجانب السوري، وان عملية الاختطاف قد جرت بعد استدراج الشبان من عكار الى البقاع بحجة تأمين سفر لهم عبر البحر بطريقة غير شرعية الى اوروبا.
و افادت المصادر ان مفاوضات تجري في هذه الاثناء من قبل احدى العشائر في منطقة البقاع واهالي المختطفين بمحاولة لتحرير ابنائهم.
 
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