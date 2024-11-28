محافظ بعلبك: واجبنا ان نكون إلى جانب الناس

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تفقد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، اليوم الخميس، المراكز والمواقع التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي في مدينة بعلبك.في بداية جولته، زار خضر مركز الدفاع المدني الإقليمي في دورس، ووضع إكليل ورد على الركام تخية لشهداء المركز ورئيسه بلال رعد، ومن بعده المنشية بجوار قلعة بعلبك الأثرية ومحيط أوتيل بلميرا التاريخي. ووجه خضر التحية للشهداء، متمنيا الشفاء للجرجى، والصبر والسلوان للذين خسروا أحبة وممتلكات.وقال: "رغم الألم تأتي زيارتنا الى مركز الدفاع المدني... واللبنانيون يمرون في فترة صعبة، وواجبنا ان نكون إلى جانب الناس".