Advertisement

لبنان

محافظ بعلبك: واجبنا ان نكون إلى جانب الناس

Lebanon 24
28-11-2024 | 16:03
A-
A+
Doc-P-1285468-638684319787783526.jpg
Doc-P-1285468-638684319787783526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، اليوم الخميس، المراكز والمواقع التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي في مدينة بعلبك.


في بداية جولته، زار خضر مركز الدفاع المدني الإقليمي في دورس، ووضع إكليل ورد على الركام تخية لشهداء المركز ورئيسه بلال رعد، ومن بعده المنشية بجوار قلعة بعلبك الأثرية ومحيط أوتيل بلميرا التاريخي. ووجه خضر التحية للشهداء، متمنيا الشفاء للجرجى، والصبر والسلوان للذين خسروا أحبة وممتلكات.
Advertisement

وقال: "رغم الألم تأتي زيارتنا الى مركز الدفاع المدني... واللبنانيون يمرون في فترة صعبة، وواجبنا ان نكون إلى جانب الناس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:08 | 2024-11-28
15:55 | 2024-11-28
15:26 | 2024-11-28
15:22 | 2024-11-28
15:12 | 2024-11-28
15:07 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24