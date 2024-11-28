حمية: البقاع خير مثال على أن وطننا عصي على الفتنة

التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، اليوم الخميس، مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي.



وكتب حمية، عبر حسابه على منصة "إكس": "خلال اللقاء مع الغزاوي، اكدنا ان كل من مجدل عنجر ودير الأحمر وكل قرى البقاع الاوسط والبقاع خير مثال على أن وطننا عصي على الفتنة وخلال شهرين لم تحصل ضربة كف ولكما الشكر ولكل لبنان على احتضان اهلهم واهلنا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان".

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