15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الهدنة على نار الخروقات: انتهاكات تواكب استمرار العودة والجيش يعزز انتشاره
Lebanon 24
28-11-2024
|
22:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
مضى الجيش اللبناني في إجراءات تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وباشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرق وتفجير الذخائر غير المنفجرة. وأكدت قيادة الجيش أن هذه المهمات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم في العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
Advertisement
وعلى المحور العسكري، سجلت انتهاكات إسرائيلية بلغت حدود شن غارتين جويتين واطلاق قذائف ورشقات رشاشة وتحذيرات للجنوبيين من العودة إلى جنوب الليطاني.
وكتبت" نداء الوطن": التطورات الميدانية الأمنية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تبعث على التفاؤل، ويُظهر أن الحزب وإسرائيل وإن وافقا على البنود فهما يعانيان من "عسر هضمها". الوضع الهش دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار تعليمات لجيشه بالاستعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان في حال حدوث انتهاك. وأضاف في خلال مشاورات أمنية عقدها مساء أمس "لم أقل إن ما يجري في لبنان هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيراً".
تهديدات نتنياهو باستئناف الحرب على لبنان، وتجدد حالة النزوح باتجاه مدينة صيدا، وضعت من جديد مصير الاتفاق وورقة الضمانات الأميركية لإسرائيل والتي انفردت صحيفة «نداء الوطن» بنشرها على قاب قوسين من الانهيار والهشاشة في أي لحظة خلال مهلة الـ 60 يوماً والتي تعتبر بمثابة اختبار لجدية الحزب في الالتزام.
تجارب «حزب الله» في نقض الاتفاقات والمواقف المتكررة الصادرة عن كوادره قد لا توحي بالجدية المطلوبة. فقد خرج عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله بموقف متناقض سلم فيه ببسط سلطة الدولة والدفاع عن أرضها، واحتفظ بحق المقاومة في الدفاع عن النفس مضيفاً "ان شباب المقاومة موجودون في الجنوب وعتادنا ننقله إلى الجنوب في وقت الحرب أمّا في الأيّام العاديّة فليس لدينا قواعد عسكريّة".
وكتبت" الديار":لفت مصدر سياسي مواكب للاتصالات الى ان اسرائيل تحاول استغلال الوقت قبل تثبيت الاتفاق وقبل الانسحاب المفترض خلال 60 يوما، بالقيام بخطوات استعراضية لارضاء الجمهور الاسرائيلي الغاضب من الاتفاق. وفي هذا السياق، تأتي دعوة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو الجيش للاستعداد لحرب اقوى على الجبهة الشمالية اذا خرق الاتفاق. في المقابل علمت «الديار» ان المقاومة تترك للدولة ان تتعامل مع هذه الخروقات راهنا، بالطرق الديبلوماسية المناسبة، وهي تمنحها الوقت الكافي لذلك، واذا لم تأخذ الاعتراضات اللبنانية على محمل الجد، سيكون رد المقاومة مشروعا وفي الوقت المناسب، لان المقاومين لا يزالون في الميدان ولديهم الوسائل اللازمة الكفيلة بالرد على الخروقات، ويدهم ليست مغلولة ولديهم الكثير من الخيارات المتاحة لمنع الاحتلال من محاولة فرض حزام امني بقوة الامر الواقع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل شنّها غارة بالقرب من صيدا اليوم.. إليكم ما أبلغته إسرائيل لأميركا
Lebanon 24
قبل شنّها غارة بالقرب من صيدا اليوم.. إليكم ما أبلغته إسرائيل لأميركا
10:47 | 2024-11-28
28/11/2024 10:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... إعلاميّة فقدت توأمها بعد عامين من الزواج: أنا حزينة
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... إعلاميّة فقدت توأمها بعد عامين من الزواج: أنا حزينة
06:59 | 2024-11-28
28/11/2024 06:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّصالات إسرائيليّة باللبنانيين... ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
إتّصالات إسرائيليّة باللبنانيين... ما هو مضمونها؟
10:48 | 2024-11-28
28/11/2024 10:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أثار الجدل... باسم يوسف قام بحركات غريبة خلف نجوى كرم شاهدوا ما فعله (فيديو)
Lebanon 24
أثار الجدل... باسم يوسف قام بحركات غريبة خلف نجوى كرم شاهدوا ما فعله (فيديو)
09:36 | 2024-11-28
28/11/2024 09:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على بلدة في قضاء صيدا... وهذا ما قاله العدوّ
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على بلدة في قضاء صيدا... وهذا ما قاله العدوّ
08:39 | 2024-11-28
28/11/2024 08:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:02 | 2024-11-28
ماكرون اتصل ببري وميقاتي ودلالات رئاسية مهمة لزيارة لودريان
22:07 | 2024-11-28
انطلاق دراسات إعادة الاعمار والكلفة تتجاوز الـ6 مليارات دولار أميركي
22:17 | 2024-11-28
لودريان يتحرك رئاسيا و "ملحق سياسي" لوقف النار
23:01 | 2024-11-28
لماذا هذا الاتفاق مختلف؟
22:48 | 2024-11-28
أوساط ديبلوماسية: إتفاق إطلاق النار ليس مؤقّتاً
22:43 | 2024-11-28
الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
29/11/2024 07:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
29/11/2024 07:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
29/11/2024 07:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24