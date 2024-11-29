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لبنان

صباح اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات

Lebanon 24
29-11-2024 | 00:44
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تشهد عدد من الطرقات حركة مرور كثيفة، صباح اليوم، الجمعة.

فأشارت غرفة التحكم المروري إلى أنّ حركة المرور  كثيفة من طبرجا باتجاه جونيه، ومن انطلياس حتى الزلقا.

ولفتت إلى أن حركة المرور كثيفة أيضا على طريق ذوق مصبح بالاتجاهين.
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كما ويشهد اوتوستراد الحازمية باتجاه الصياد حركة مرور كثيفة، في حين أن حركة المرور طبيعية على مدخل بيروت الجنوبي.
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