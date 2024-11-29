على حاجز حربتا.. عصابة وقعت في قبضة الجيش

أفادت مندوبة "لبنان24" عن تمكن الجيش من توقيف عصابة متخصصة في سرقة السيارات عند حاجز حربتا في البقاع الشمالي.



وأشارت المعلومات إلى أن أفراد العصابة كانوا يقودون سيارة غير شرعية، حيث جرى ضبطهم.

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