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لبنان

على حاجز حربتا.. عصابة وقعت في قبضة الجيش

Lebanon 24
29-11-2024 | 00:54
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن تمكن الجيش من توقيف عصابة متخصصة في سرقة السيارات عند حاجز حربتا في البقاع الشمالي.

وأشارت المعلومات إلى أن أفراد العصابة كانوا يقودون سيارة غير شرعية، حيث جرى ضبطهم.
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