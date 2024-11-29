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لبنان

لا اصوات جديدة لفرنجية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2024 | 01:15
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تقول مصادر مطلعة إن" قوى الثامن من آذار" تدرس مسألة الاستمرار في دعم ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في اي جلسة انتخابية مقبلة، لكن هذا الامر لا يعني ان حظوظ فرنجية سترتفع".
وبحسب المصادر " فإن دعم "قوى الثامن من اذار" لفرنجية لن يكون مترافقا مع حصوله على اي صوت اضافي من الاصوات الوسطية التي كان يراهن عليها في مرحلة ما قبل الحرب".
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وترى المصادر "ان التوافق على شخصية غير فرنجية ممكن لدى "قوى الثامن من اذار" و"الثنائي الشيعي"، لكن هذا الامر يتطلب ان يكون المرشح مقبولا بشكل فعلي وليس شخصية سياسية لها مواقف مقلقة بالنسبة للحزب تحديدا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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