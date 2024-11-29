"حزب الله"...مسار اعادة الاعمار "بدأ"

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تقول مصادر مقربة من "حزب الله"ان مسار اعادة الاعمار بعد الحرب الاسرائيلية بدأ خصوصا لجهة الدور الذي سيقوم به"الحزب"في هذا الشأن، اذ تعمل لجان مختصة على رصد ميزانيات ضخمة للايواء اولاً.وترى المصادر ان "حزب الله" قطع شوطا لا بأس به في احصاء الاضرار في الضاحية الجنوبية لبيروت وهذا لم يحصل في الجنوب والبقاع بعد، لكن الاكيد ان اسلوب التعامل مع المتضررين سيكون مشابها لما حصل بعد حرب تموز 2006".وتؤكد المصادر" ان الحزب سيقوم بدفع تكاليف الاجارات لكل عائلة تدمر منزلها اضافة الى مبلغ مقطوع بدل اثاث على ان يتم اختيار طريقة اعادة الاعمار، فإما عن طريق الحزب او ان المتضرر يحصل على مبلغ من المال ويعيد اعمار منزله بنفسه".