ملف جبران "رهن سلوكه"

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قال مصدر إستشاري بارز إنه سمع من دبلوماسيين أجانب أن العمل مستمر على درس ملف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في الولايات المتحدة لناحية السعي لرفع العقوبات عنه بعد سلسلة مراجعات جديدة قام بها عدد من المحامين والشخصيات في الولايات المتحدة.المصدر أشار الى أن الظروف مناسبة اليوم لهذا الإجراء لاسيما بعد السلوك الأخير لباسيل منذ أشهر وحتى اليوم .