الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في أرنون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 29/11/ 2024، ما بين الساعة 8.30 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير أرنون – النبطية".

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