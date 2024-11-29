بالأرقام.. إسرائيل تكشف عن حصيلة عملياتها ضد "حزب الله" خلال شهرين

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نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، ملخصًا وبيانات عن العمليات العسكرية التي خاضها على امتداد شهرين ضد "حزب الله" على الجبهة الشمالية.ووفقًا للبيانات التي كشفت عنها القناة 14 الإسرائيلية فقد زعمت أنّه تمت مهاجمة أكثر من 12500 هدف، بما في ذلك أكثر من 1600 مقر عسكري، وأكثر من 1000 مستودع ذخيرة.وشملت العمليات العسكرية أكثر من 14 ألف ساعة طيران للطائرات المقاتلة، ونحو 11 ألف هدف للهجمات.وخلال العملية، نفَّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 24 غارة للفرقة، و100 عملية خاصة، و14 عملية لفرقة قتالية، كما أدى النشاط البري إلى تحييد كبار المسؤولين في التنظيم، بينهم 24 قائد ألوية، و4 قادة فرق، و27 قائد كتيبة، و63 قائد سرية، و22 قائد فصيلة.وزعم تقرير القناة الإسرائيلية أنه في العملية ضد "قوة الرضوان"، تم تدمير أكثر من 1500 بنية تحتية هجومية، وحوالي 160 مقرًا عسكريًا، ونحو 150 مستودعًا للذخيرة، كما تم القضاء على حوالي 2500 مقاتل من ذوي الرتب العالية، ولحقت أضرار كبيرة بقوة نيران حزب الله.