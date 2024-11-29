منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد

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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لبنان يمر حالياً بحالة استقرارٍ جوّي حتى منتصف الاسبوع المقبل بسبب نشاط مرتفعات جوّية تسيطر على الشرق (المرتفع شبه مداري) وتمدُد المرتفع الآزوري نحو شمال الجزائر ودول المغرب وغرب اوروبا، ومن المتظر ان يتعمّق هذا الأخير فوق وسط اوروبا ويحوّل مجرى المنخفضات الجوية نحو البحر المتوسط وجنوب ايطاليا واليونان بدءاً من اليوم ولغاية الاثنين المقبل، ومن ثم تتحوّل نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط فيكون لبنان، مجدداً مع اجواء ممطرة وباردة منتصف الاسبوع المقبل.أضاف: "يبدو انّ القسم الاول من شهر كانون المقبل سيحمل اجواءاً ممطرة الى عاصفة، يتخللها رياحاً شرقية ناشطة في بعض الاحيان، قبل ان يتحوّل الى شديد البرودة في نصفه الثاني."طقس اليوم الجمعة: غائم مع استقرار بدرجات الحرارةطقس يوم السبت: مشمس الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارةالحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 15 ليلاًفي البقاع: 16 نهاراً و 04 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 04 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 07 نهاراً و -2 ليلاًالرياح: شمالية سرعتها 05 الى 10 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1024hpaالرطوبة: 70%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 20 درجة.