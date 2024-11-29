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لبنان
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
Lebanon 24
29-11-2024
|
02:37
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لبنان يمر حالياً بحالة استقرارٍ جوّي حتى منتصف الاسبوع المقبل بسبب نشاط مرتفعات جوّية تسيطر على الشرق (المرتفع شبه مداري) وتمدُد المرتفع الآزوري نحو شمال الجزائر ودول المغرب وغرب اوروبا، ومن المتظر ان يتعمّق هذا الأخير فوق وسط اوروبا ويحوّل مجرى المنخفضات الجوية نحو البحر المتوسط وجنوب ايطاليا واليونان بدءاً من اليوم ولغاية الاثنين المقبل، ومن ثم تتحوّل نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط فيكون لبنان، مجدداً مع اجواء ممطرة وباردة منتصف الاسبوع المقبل.
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أضاف: "يبدو انّ القسم الاول من شهر كانون المقبل سيحمل اجواءاً ممطرة الى عاصفة، يتخللها رياحاً شرقية ناشطة في بعض الاحيان، قبل ان يتحوّل الى شديد البرودة في نصفه الثاني."
طقس اليوم الجمعة: غائم مع استقرار بدرجات الحرارة
طقس يوم السبت: مشمس الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة
الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 15 ليلاً
في البقاع: 16 نهاراً و 04 ليلا
على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 04 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 07 نهاراً و -2 ليلاً
الرياح: شمالية سرعتها 05 الى 10 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1024hpa
الرطوبة: 70%
حالة البحر : قليل الموج
حرارة المياه 20 درجة.
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