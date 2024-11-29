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لبنان

معلومات عن اختطاف إسرائيل مواطنين من الخيام

Lebanon 24
29-11-2024 | 02:41
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أفادت معلومات عن قيام جنود العدو الإسرائيلي باختطاف المواطنين عباس وعلي التنوخي من محلة الميدان في الخيام خلال قيامهما بتشييع عمهما، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
 
وحسب المعلومات، تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.
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