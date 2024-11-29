رغم الخسائر والدمار.. "Middle East Eye": حزب الله لم يخسر الحرب

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وبحسب الموقع، "في وقت مبكر من الفجر، بعد ساعتين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، بدأت آلاف العائلات النازحة رحلتها عائدة إلى قراها المدمرة في جنوب لبنان، ووادي البقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت. ورغم الدمار والدموع وفقدان الأحبة، بدا الحشد مبتهجا. فلم ينتظر السكان انسحاب القوات الإسرائيلية ليعودوا إلى أرضهم، ولم يستمعوا إلى نصيحة الجيش اللبناني الذي أصدر بيانا صباحيا حث فيه السكان على عدم العودة إلى منازلهم حتى تغادر قوات العدوّ. وبدلا من ذلك، اتبعوا مشاعرهم، كما عبر عن ذلك ببلاغة رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطاب متلفز: "عودوا إلى قراكم، وابحثوا عن أشجار التين والزيتون، وعودوا بفخر إلى قراكم لأنكم هزمتم العدوّ". فهل خرج حزب الله حقا منتصرا من هذه الحرب ليُحتفل به كبطل؟"وبحسب الموقع، "في خطابه مساء الثلاثاء، الذي أعلن فيه قبول إسرائيل لوقف إطلاق النار، ادعى نتنياهو النصر: "لقد أعدنا حزب الله إلى الوراء عقداً من الزمن. قبل ثلاثة أشهر، كان هذا ليبدو وكأنه من الخيال. لكننا نجحنا. حزب الله لم يعد كما كان". لقد اغتالت إسرائيل كبار القادة السياسيين والعسكريين لحزب الله، ودمرت مؤسساته الاجتماعية والمالية والطبية، وقصفت بنيته التحتية العسكرية، وقتلت وأصابت الآلاف من مقاتليه. كما وتم محو عشرات القرى من على الخريطة، وتحولت آلاف المنازل إلى أنقاض، ودُمرت أعداد لا حصر لها من الشركات. ولكن "النصر لا يمكن قياسه بعدد الشهداء أو حجم الدمار، بل يجب أن يستند إلى الأهداف الأولية للحرب"، بحسب أحمد نور الدين، أستاذ التاريخ في جنوب لبنان.وأوضح: "لقد دمرت ستالينغراد ودُمرت لندن خلال الحرب العالمية الثانية، ولقي أكثر من عشرين مليون سوفييتي حتفهم. ومع ذلك، انتصرت روسيا وإنكلترا في الحرب"."وتابع الموقع، "قال إلياس فرحات، وهو جنرال متقاعد في الجيش، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها. وأضاف: "بعد اغتيال نصر الله وغيره من القادة الرفيعي المستوى، صرح نتنياهو أنه يريد إعادة تشكيل الشرق الأوسط. وخلال جولة على الحدود اللبنانية، قال: "سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إليه، فإن مفتاح إعادة شعبنا إلى الشمال هو دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني ومنعه من إعادة التسلح". لكن إسرائيل لم تحقق أيًا من هذه الأهداف". إن عودة المستوطنين إلى "الجليل الشمالي" كانت مجرد هدف معلن، ووفقًا للعديد من الخبراء والمحللين، فإن الهدف الحقيقي لإسرائيل كان تفكيك ترسانة حزب الله من الصواريخ الباليستية، والتي تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل.وقال المحلل وليد شرارة "لم يتم تحقيق هذا الهدف فحسب، بل واجهت إسرائيل أيضًا تحديًا جديدًا: الطائرات من دون طيار، التي لم تتمكن القبة الحديدية من تحييدها"."وبحسب الموقع، "قال عبد الحليم فضل الله، مدير المركز الاستشاري للأبحاث والتوثيق، وهو مركز أبحاث تابع لحزب الله: "هذه الحرب الإسرائيلية لم تكن لها أهداف عسكرية فقط لم تتحقق بل كانت لها أهداف سياسية أيضاً". وأضاف: "لقد عبر نتنياهو بوضوح عن أهدافه عندما أخبر حلفاءه الغربيين أن هذه الحرب ستكون مقدمة لتغييرات سياسية جذرية في لبنان. لقد فشل هذا الهدف، وكان حزب الله، ولا يزال، الحزب الأكبر في لبنان من حيث التمثيل الشعبي، كما أظهرت الانتخابات النيابية الأخيرة. وسيظل الحزب الأكبر من حيث المؤسسات، كما أثبت من خلال ملء المناصب العسكرية والسياسية بسرعة".ورأى الموقع أن "حزب الله سيظل لاعباً أساسياً في السياسة الداخلية اللبنانية، وستفشل كل المحاولات الرامية إلى تهميشه سياسياً. وقال فضل الله: "إن حزب الله، إلى جانب حركة أمل، يحتفظ بكل المقاعد البرلمانية المخصصة للطائفة الشيعية في المجلس النيابي. ولديه حلفاء في الطوائف الأخرى، المسيحية والإسلامية، بسبب رؤيته الإصلاحية والتزامه بالمقاومة ضد إسرائيل. ونظراً للتركيبة السياسية الطائفية في لبنان، فإن حزب الله وحركة أمل سيحتفظان بدور مهم في عملية صنع القرار الوطني"."وبحسب الموقع، "إن النقاط الثلاث عشرة التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار تظهر بوضوح أنه يستند إلى حد كبير إلى القرار 1701 الذي وافق لبنان على تنفيذه منذ الأيام الأولى للحرب دون "أي تعديل"، كما أكد بري. وعلى النقيض من ادعاءات نتنياهو، فإن الاتفاق لا يمنح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في الأراضي اللبنانية، كما ويضمن أحد بنوده "الحق الطبيعي لإسرائيل ولبنان في الدفاع عن النفس". من جانبه، حذر النائب في حزب الله حسن فضل الله في مقابلة تلفزيونية الأربعاء من أن "المقاومة لها الحق في الدفاع عن نفسها" في حال تعرضها لهجوم إسرائيلي".وأضاف الموقع، "لا يذكر الاتفاق صراحة نزع سلاح حزب الله، بل ينص على "تفكيك كل المرافق غير المرخصة المرتبطة بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة". ويضيف أيضا أن "كل البنى التحتية والمواقع العسكرية غير الملتزمة سيتم تفكيكها، ومصادرة كل الأسلحة غير المرخصة". إن هذين البندين غامضان، حيث أن حزب الله وأمل ممثلان داخل السلطة التنفيذية، ومبدأ "المقاومة" تم إضفاء الشرعية عليه من قبل كافة الحكومات اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990. ومن خلال هذا الخرق الذي يدعو إلى تفكيك البنى التحتية العسكرية ومصادرة الأسلحة، من المرجح أن ينتهز خصوم حزب الله داخل لبنان، الذين غالباً ما يرتبطون بأجندات سياسية خارجية، الفرصة".وبحسب الموقع، "رغم خيبة أمل خصوم الحزب من نتائج هذه الحرب، فإنهم لا يعتبرون أنفسهم مهزومين وهم يستعدون بالفعل للاشتباك مع حزب الله وحلفائه في قضايا داخلية، وخاصة في مايتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية. ويعتقد معارضو حزب الله أن الحزب، في ظل ضعفه وانشغاله بمعالجة جراحه وجراح قاعدته الشعبية، سوف يسحب دعمه لترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية. أما مرشحهم المفضل فهو قائد الجيش العماد جوزاف عون المدعوم من الولايات المتحدة".بحسب الموقع، "هناك سؤال آخر بالغ الأهمية يتعلق بدور الجيش في الفترة المقبلة. فهل يقبل الجيش المواجهة مع حزب الله الذي يدعمه أكثر من نصف سكان لبنان، بالتحول إلى حرس حدود؟ أم أنه سيستمر في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على النظام الاجتماعي في لبنان ومنع تبلور الظروف المؤدية إلى حرب أهلية؟ من المبكر جداً الإجابة على هذه الأسئلة. كما وإن التحدي الرئيسي الآخر الذي سيواجهه حزب الله هو إعادة إعمار المناطق ذات الأغلبية الشيعية، والتي تعرضت لأضرار كبيرة. إذاً، ستحمل الأشهر المقبلة الإجابات على كل هذه الأسئلة".