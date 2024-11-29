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لبنان

بطلب من الجيش... الطريق الى كفرشوبا مقطوعة

Lebanon 24
29-11-2024 | 03:08
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 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، أن الطريق عند حاجز الجيش إلى كفرشوبا  مقطوعة بطلب من قيادة الجيش.
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الجيش...

الطريق

كفرشوبا

مقطوعة

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