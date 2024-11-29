طقس نهاية الاسبوع مستقر... ماذا عن درجات الحرارة؟

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وجاء في النشرة الآتي: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل على الساحل وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ 1700 متر، وضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر اجمالا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1300 متر.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط رذاذ خفيف محلي، نحذرمن خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1500 متر مع تشكل الضباب على المرتفعات.

السبت:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ1700 متر مع ضباب على المرتفعات.



الأحد:

قليل الغيوم صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب عالية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وبقاء خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر.

الإثنين:

غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا فترة الظهيرة الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل و من دون تعديل في الداخل ، مع بقاء الاجواء باردة ليلا بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية واستمرار تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 1800متر.



-الحرارة على الساحل من 14 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة ، في الداخل من 18 الى 15 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، متوسط إلى سيئ على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ( 0.5 امتار)، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,22

-ساعة غروب الشمس: 16,30



