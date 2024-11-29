الجيش يحرّر لبنانيين تم خطفهم إلى داخل الأراضي السورية.. إليكم التفاصيل

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تمكنت مخابرات الجيش من تحرير مجموعة من الشبان الذين تم اختطافهم، وهم من بلدة ببنين وبلدة الكنيسة العكارية، على يد عصابة أوهمتهم بتأمين السفر إلى أوروبا عبر البحر بشكل غير شرعي، حسب مندوبة "لبنان24".وفقًا للمصادر، تم استدراج الشبان إلى الحدود اللبنانية-السورية ومن ثم اقتيادهم إلى داخل الأراضي السورية للمطالبة بفدية.بعد متابعة حثيثة ومفاوضات استمرت حتى ساعات الفجر، نجحت مخابرات الجيش في تحرير المختطفين بالتنسيق مع العشائر المحلية والجهة الخاطفة.وبعد التحقيق معهم، تم إخلاء سبيل الشبان، الذين تبين أنهم في حالة جيدة.