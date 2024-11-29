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لبنان
هل يكرر نتنياهو سيناريو سوريا في لبنان؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
29-11-2024
|
04:00
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بالرغم من كل التجاوزات والاختراقات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي لقرار وقف اطلاق النار، الا ان التحليلات التي تتوقع سقوط هذا الاتفاق ليست دقيقة، اذ ان القرار الدولي الكبير والغطاء السياسي الشامل لوقف الحرب لن يسمح بعودة المعارك الى لبنان، بل ان هدفه نقل التجربة الى غزة وانهاء الحرب والتوترات في الشرق الاوسط.
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لكن الحدث الكبير حصل من خلال عودة النازحين الاحتفالية الى الجنوب وبسرعة قياسية حتى وصلت الامور الى الحافة الامامية ما احرج اسرائيل بشكل كبير واظهرها بمظهر المنهزم، وهي ليست كذلك بعد كل ما حصل، لذلك كان لا بد من اعادة تصويب التوازنات بهدف اساسي هو تطمين المستوطنين الذين لم يعودوا الى الشمال كما عاد الجنوبيون.
كما ان المخاوف الاسرائيلية من اعادة ترتيب "حزب الله" لاوراقه العسكرية فتح الباب امام بنيامين نتنياهو بالذهاب نحو فكرة تكرار التجربة السورية في لبنان عبر اعطاء المجال لنفسه بالقيام بحرية الحركة الجوية في لبنان، علما ان هذا الامر غير وارد في اتفاق وقف اطلاق النار الذي تضمنه الولايات المتحدة الاميركية، وعليه بدأت وبشكل متزايد الخروقات الاسرائيلية البرية والجوية.
يريد نتنياهو استغلال الضربات التي وجهها لـ "حزب الله" والتي تمنعه من الهرولة للحرب مجددا من اجل تكريس معادلة تقوم على كسر الردع نهائيا في لبنان وتحويل الساحة الداخلية الى ساحة مشرعة من خلال الاغتيالات المباشرة او الاستهدافات للمنشآت العسكرية او لقوافل السلاح الذي يأتي من لبنان الى الجنوب ومن سوريا الى لبنان.
هناك احتمالان، الاول هو ان يتعايش "حزب الله" مع الواقع الجديد ويجد البدائل الممكنة لترميم واقعه العسكري من دون ان تستطيع اسرائيل اكتشافه وعندها، وبعد عدة سنوات يمكن ان يذهب الى تعديل الواقع من خلال معركة عسكرية او اظهار القدرات او غيرها من الاساليب، وهذا حصل عام ١٩٩٦ عندما وضع الحزب حدا للتجاوزات الاسرائيلية ضد المدنيين، وعليه فإن هذا السيناريو ليس خياليا اذ من الممكن ان تستمر اسرائيل بخطواتها التصعيدية.
اما الاحتمال الثاني فهو ان يقوم "حزب الله" بالرد، وبما ان قرار نهاية الحرب قد اتخذ فإن اسرائيل لن تذهب بعيدا، وعليه ستكون اعادة ترتيب الواقع الميداني واساسيات الردع امراً معقد في المرحلة المقبلة وقد يؤدي الى حدود عودة المعارك، فكيف تتجه الامور ؟
المصدر: خاص لبنان24
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عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
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