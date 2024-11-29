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لبنان

يزبك: مواقف القوات ثابتة تعكس تمسكها بمصلحة لبنان وتطبيق الـ 1701 ووقف النار

Lebanon 24
29-11-2024 | 03:56
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دعا النائب غياث يزبك "حزب الله" في حديث اذاعي الى "قراءة بنود اتفاق وقف إطلاق النار جيدا لئلا ينزلق باتجاه خرق الاتفاق وإنزال لبنان في حرب جديدة".

وأشار  إلى أن "مواقف "القوات اللبنانية الثابتة تعكس تمسكها بمصلحة لبنان وأمنه"، مشددا على "أهمية العودة إلى تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وهو ما دعت إليه القوات باستمرار منذ فترة طويلة".
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واكد  أن "دعوة القوات لانتخاب رئيس للجمهورية كانت قائمة منذ أكثر من عامين وأن الرئيس التوافقي بالنسبة لها هو الرئيس الذي يحظى بقبول جميع اللبنانيين، وقادر على إدارة الأزمات بجميع نواحيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
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