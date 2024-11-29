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لبنان
الخوري شارك في اجتماع وزراء العدل العرب في القاهرة: لبنان ينتفض دوما
Lebanon 24
29-11-2024
|
04:37
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شارك وزير العدل هنري الخوري في أعمال اجتماع وزراء العدل العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية في دورته الأربعين التي انطلقت أمس في القاهرة والقى كلمة قال فيها: " اعلم جيداً أن لبلدي لبنان وأهله مكانة خاصة في وجدانكم ولا زلتم ترونه سويسرا الشرق مهما المت به الحروب والازمات وقد دفع ولا يزال يدفع من أجل ذلك سنوات من الحروب مع العدو الإسرائيلي الذي لا يقف أمام أي حدود قانونية أو إنسانية ولا يعترف بأي قرارات دولية".
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اضاف:" إن لبنان ينتفض دوماً وينتصر على الازمات مهما اشتدّت ومهما احتفل أعداؤه بموته. وكان المتنبي وصف حالة لبنان حين قال: كم قد قتلتُ وكم قدّ متُّ عندكمُ ثم انتفضت فزال القبرُ والكفنُ". لقد قالها جبران خليل جبران في قصيدة "المواكب " منذ أكثر من قرن وكأنه يستشرف المستقبل ويعيش بيننا فالسجن والموت للجانين إن صغروا والمجدُ والفخر ُ والاثراء إن كبروا " وكأنه استشرف أن القانون الدولي وضعه الأقوياء، ليطبّق على الضعفاء وحدهم وكأنه استبق حقيقة أن الحق مع القوة وليس القوة بالحقّ ومعه".
تابع:"اتوجه الى مجلس وزراء العدل العرب بالتحيّة والتهنئة والتقدير للجهود التي بذلت والمبادرات التي جرى تتويجها اخيرا بمشاريع عربية على المستويات كافة. وأود أن أعبّر عن خالص التقدير للدور الذي تقوم به الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل والشكر موصول للدور العلمي الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وذلك بهدف النهوض بالبحث العلمي والقانون بكافة المجالات".
ختم: " اشكر لكم عاطفتكم تجاه لبنان وتضامنكم الدائم واللامتناهي مع المصاب الذي يمر به بلدي لبنان والمنطقة برمتّها ".
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