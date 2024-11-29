مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة الماضية:ضاحية بيروت الجنوبية- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة حارة حريك.- إخماد حريق ركام مبنى سكني في منطقة الغبيري خلف البلدية.محافظة الجنوب- إعادة فتح طرق كانت قد قطعت في بلدة جويا.-خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في عدد من المناطق.