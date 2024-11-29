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لبنان

مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
29-11-2024 | 04:55
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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان،  خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة الماضية:

ضاحية بيروت الجنوبية

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة حارة حريك.
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- إخماد حريق ركام مبنى سكني في منطقة الغبيري خلف البلدية.

محافظة الجنوب

- إعادة فتح طرق كانت قد قطعت في بلدة جويا.

-خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في عدد من المناطق.
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