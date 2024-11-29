Advertisement

لبنان

بعد خطفهم من قبل عصابة.. الجيش يحرر 3 سوريين

Lebanon 24
29-11-2024 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1285685-638684810995254682.jpg
Doc-P-1285685-638684810995254682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 28/ 11/ 2024، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوريين (م.م.) و(م.ع.) و(أ.م.) في بلدة حوش السيد علي – البقاع بعد استدراجهم وخطفهم من قبل عصابة بتاريخ 24/ 11/ 2024.
Advertisement
تجري المتابعة لتوقيف الخاطفين وإحالتهم على القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2024-11-29
10:00 | 2024-11-29
09:41 | 2024-11-29
08:52 | 2024-11-29
08:50 | 2024-11-29
08:48 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24