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لبنان

قبلان: هذا أكبر النصر رغم مرارة الثمن

Lebanon 24
29-11-2024 | 05:49
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توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في رسالة الجمعة الى شعب لبنان والشعوب العربية والإسلامية قائلاً:" لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم تدفع واشنطن بأكبر ترسانة لم تكشف عنها بل لم تستعملها من قبل للانتهاء من مقاومة غزة ولبنان، فضلا عن قلب الواقع السياسي للبلد. وكانت عين واشنطن وتل أبيب على اجتثاث المقاومة من جذورها بشراكة غربية إقليمية متعددة الأدوار، وأساليب الدعم والأنماط، وكان الجيش الإسرائيلي بكل ترسانته الأطلسية غير المسبوقة الواجهة الأساسية، وبشراكة علنية من واشنطن وبريطانيا وألمانيا وغيرهم". 
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أضاف :"ورغم الجهود الأطلسية غير المسبوقة، ورغم شهادة قادة المقاومة الأبرار، ورغم خروج ما يقرب من خمسة آلاف مقاوم إثر تفجير البيجر واللاسلكي، ورغم الشبكات الجاسوسية التي أغرقت لبنان، ورغم الطعن من هنا وهناك، ورغم إغلاق المجال الإقليمي والدولي في وجه المقاومة، ورغم كم ونوع الترسانة التي لم يشهد العالم لها مثيل من قبل لم تستطع إسرائيل التثبيت ولو بقرية واحدة من القرى الحدودية، بل رغم حشد فرق عسكرية إسرائيلية تراكمية من كل الاختصاصات والترسانة في كل من عيتا الشعب والخيام لم يستطع الجيش الإسرائيلي احتلال الخيام أو عيتا الشعب، لينكشف معها الجيش الإسرائيلي عن أكبر فشل ذريع، وهذا عين النصر، بل أكبر النصر رغم مرارة الثمن".
 
وتابع :"واليوم أعضاء حزب الليكود قالوا لنتنياهو: لا يمكنك الحديث عن نصر أو نصف نصر فيما ترسانة كترسانة إسرائيل غير المسبوقة لم تستطع احتلال بلد مثل الخيام.أما "لابيد" فقد قال لنتنياهو: عن أي نصر تتحدث، وإسرائيل ترفع الرايات البيض في تل أبيب، فيما الشعب اللبناني يرفع رايات المقاومة في بيروت وغيرها!
 
وللقوى السياسية أقول: ما قدمته المقاومة في هذه الحرب صمود أسطوري وقتال غير مسبوق ومعركة نصر لا تفسير لها إلا مدد الله تعالى. ومع دخوله الحرب بكل هذه الترسانة أصر نتنياهو على تغيير الشرق الأوسط، ومع هزيمة ترسانته الكبرى طلب من جيشه احتلال الخيام فقط، ليعلن نهاية الحرب والانتصار. ومع هزيمة الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام التي أطلقت عليها الصحافة الإسرائيلية اسم "ستالينغراد" طلب نتنياهو من واشنطن الشروع باتفاق وقف إطلاق النار. وقد وقع الإسرائيلي على وقف إطلاق النار وفقا لمرجعية القرار 1701 دون حرف زائد والله تعالى يقول من وراء ذلك (وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لاوْلِي الأَبْصَارِ).

وختم المفتي قبلان : "وللأخ العزيز سماحة الشيخ نعيم قاسم أقول: أنت الأمين على الأمانة، والحمل ثقيل، ويد الله معك... وللأخ العزيز دولة الرئيس نبيه بري: شكرا لشهامتك ومواقفك التاريخية وأنت القامة التاريخية النادرة، وأنت المقاوم السياسي التاريخي، شكرا للمعركة الديبلوماسية التي خضتها والتي لا تقل أهمية عن ملاحم الأرض وانتصاراتهم، وشكرا لحركة "أمل" وتضحياتها الطويلة وشرفها المشهور، شكرا للمجاهدين والجرحى والشهداء وعائلاتهم العظيمة، شكرا لبيئة المقاومة السخية، سخاء التاريخ، وللشارع المسيحي والمسلم ولطريق الجديدة وبيروت وجبل الموحدين الدروز وطرابلس وعكار وجبل لبنان، وشكرا للأستاذ وليد جنبلاط الذي سيج السلم الأهلي بأهم موقف مصيري، وشكرا للنازحين المقاومين".
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