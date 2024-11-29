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لبنان

عن رداءة الإتصالات في لبنان.. هذا ما قاله رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي

Lebanon 24
29-11-2024 | 06:00
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دعا رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان بول زيتون في بيان "وزير الاتصالات جوني القرم إلى التدخل الفوري لمعالجة التدهور المستمر في قطاع الاتصالات الخليوية والإنترنت، والذي يهدد حياة المواطنين اليومية ويعوق مصالحهم الأساسية".
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واشار  إلى أن "المشاكل المتفاقمة في القطاع تشمل رداءة إرسال الشبكات الخليوية، حيث أصبح من المستحيل إتمام أي اتصال بمكالمة واحدة بسبب الانقطاعات المتكررة. اضافة الى سوء جودة الإنترنت، ما يحرم المواطنين من استخدام خدمة باتت أساسية للحياة اليومية والتعليم والعمل،  اضافة الى المشاكل المستمرة في بطاقات التشريج للشركتين المشغلتين "ألفا" و"تاتش"، والتي تزيد من معاناة المستخدمين في ظل الأزمات الاقتصادية".

وتخوف زيتون من" انعدام البدائل في حال تعرضت شبكات الخليوي للاعتداءات الإسرائيلية، ما يفاقم هشاشة البنية التحتية الحيوية للاتصالات في لبنان ، بحيث علينا الاستفادة من فرصة وقف إطلاق النار للبحث عن هذه البدائل وإعتبارها امرا حيويا واستراتيجيا لابد من تنفيذه أو تأمينه ".
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