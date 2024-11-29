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لبنان

جمعية عمومية لنقابة المحررين.. هذا ما أقرّته

Lebanon 24
29-11-2024 | 06:08
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انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية في دورتها الثانية اليوم 29/11/2024 بمن حضر ، وفقاً لما نص عليه قانون المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة وبعد عدم توافر النصاب في الدورة الأولى التي كانت حددت في الدعوة للدورتين والتي تم نشرها وفقاً للأصول القانونية، وذلك للنظر في موازنة النقابة السنوية بعد مناقشة التقرير المالي الذي يعده أمين الصندوق ومناقشة التقرير الإداري الذي يعده أمين السر .
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وبعد الاستماع ومناقشة الجمعية لهذين التقريرين المالي والإداري صادقت عليهما واقرت موازنة النقابة السنوية وعلى الأعمال التي تمت خلال العام 2024. وأبرأت الجمعية ذمة مجلس النقابة الذي تنتهي ولايته في 2 كانون الأول 2024 عن جميع أعماله لغاية تاريخ 29/11/2024.
 
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