Advertisement

لبنان

صحيفة إسرائيلية تكشف.. هل سيتجدّد "قتال لبنان"؟

Lebanon 24
29-11-2024 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1285697-638684826956975181.jpg
Doc-P-1285697-638684826956975181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي قوله إن مسؤولين في المؤسسة الأمنية بإسرائيل يقدّرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أنه "كلما كانت قواعد اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذها أكثر وضوحاً ستصمد فيما بعد".
Advertisement

ويأتي هذا وسط تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه أول أمس الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة تلفزيونية الخميس، إن الاتفاق ليس نهاية الحرب، مهددا بالعودة إلى "حرب ضارية" إذا خُرق وقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسؤولَين الأميركي والفرنسي في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يعقدان حاليا سلسلة لقاءات مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وممثلي لبنان وإسرائيل وقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) في لجنة المراقبة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس أن طائراته قصفت منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوبي لبنان، وفق ادعائه، في أول هجوم من نوعه منذ سريان وقف إطلاق النار صباح الأربعاء.

كذلك، قصفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة مركبا جنوبي لبنان، مما أدى لإصابة 3 أشخاص.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أشخاصا "مشتبها بهم" وصلوا عبر مركبات إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، ووصف ذلك بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات يومي الأربعاء والخميس، من خلال "خروق جوية وقصف للأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة"، مشيراً إلى أنه يتابع الخروق بالتنسيق مع المراجع المختصة. (الجزيرة نت)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2024-11-29
10:00 | 2024-11-29
09:41 | 2024-11-29
08:52 | 2024-11-29
08:50 | 2024-11-29
08:48 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24