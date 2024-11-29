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لبنان

للمتوجهين إلى المناطق الجبلية.. إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
29-11-2024 | 06:11
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أعلن التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: 
 
- عيناتا - الأرز 
 
- الضنية - الهرمل 
 
- معاصر الشوف - كفريا 
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