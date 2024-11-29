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لبنان
وفد من المجلس الماروني برئاسة متى زار البطريرك ميناسيان مهنأ
Lebanon 24
29-11-2024
|
06:17
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زار رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى على رأس وفد من أعضاء المجلس، كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان في مقر البطريركية في الأشرفية، لتهنئته بعد تعيينه من قبل البابا فرنسيس في قائمة أعضاء دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان، وعلى "الحدث الكبير الذي تجلّى في أيلول الماضي بحفل الإستقبال الجماهيري الحاشد لبطريرك الأمس قديس الغد كريكور أغاجانيان في لبنان وأهميّته كرسالة قيامة بهية تشعّ في ظلمات أيامنا الحاليّة".
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وتم تداول"الوضع الكارثي الذي يعيشه اللبنانيون من حرب ودمار وإنهيارات على جميع الأصعدة، وبضرورة وعي المجتمع اللبناني على وضع مصلحة الوطن كأولوية والمضي نحو بناء دولة قوية وحيادية عن كل الصراعات المحيطة بها".
وإختتمت الزيارة بدعوة البطريرك ميناسيان لزيارة المجلس العام الماروني والتعرّف عن قرب على نشاطاته الإنسانية والإجتماعية والصحية المختلفة.
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