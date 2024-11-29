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لبنان

بيان عاجل من بلديّة ميس الجبل للمواطنين... ماذا طلبت منهم؟

Lebanon 24
29-11-2024 | 06:35
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أفادت بلدية ميس الجبل، أنّها تُتابع مع الجيش والجهات المختصة كافة الاجراءات لتسهيل عودة السكان الى البلدة في الوقت المحدد، وقالت للمواطنين "سنقوم بإبلاغكم تباعاً بكافة الإجراءات مع خطة العودة".
 
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وأضافت في بيان: "اهلنا الأحبة، نظراً لخطورة الدخول الى البلدة في الوقت الحالي، وقيام العدوّ بإطلاق النار والقذائف المدفعية على احياء وشوارع البلدة بهدف استهداف اي تحرك مدني في المنطقة الحدودية، ونظراً لوجود ألغام وعبوات وقذائف غير منفجرة في البيوت والاحياء ووجود بعض المنازل التي ما زالت مفخخة، ونظراً لاغلاق شوارع البلدة بالركام والعوائق، فاننا نناشدكم ونراهن على وعيكم والتزامكم، بعدم التوجه في الوقت الحالي الى بلدتنا بانتظار البيانات التوجيهية اللاحقة".
 
 
 
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