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لبنان

كان يتفقده بعد العدوان.. نجاة صاحب المنزل الذي استهدفته "ميركافا" اليوم

Lebanon 24
29-11-2024 | 08:48
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نجا صاحب المنزل الذي تم استهدافه بقذيفة من دبابة ميركافا معادية على مثلث ديرميماس، برج الملوك،  كفركلا.

وكان الرجل يتفقد منزله بعد العدوان على المنطقة.
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