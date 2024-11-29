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لبنان
قاصر مفقودة من حوالي الأسبوعين.. هل من يعرف عنها شيئاً؟
Lebanon 24
29-11-2024
|
08:50
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر:
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- كوثر طلعت شكر (من مواليد عام 2008، لبنانية)
التي فقدت بتاريخ 16-11-2024.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر السعديات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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