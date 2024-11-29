بعد العدوان الإسرائيليّ... إليكم آخر خبر عن المطار

قال رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن إنّ "العدوان الإسرائيليّ ألحق أضراراً على صعيد حركة الركاب".

وأضاف الحسن للـ"ال بي سي" أنّ "لا أضرار مادية في المطار، والجميع على استعداد لاستقبال الوافدين".