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لبنان

بعد العدوان الإسرائيليّ... إليكم آخر خبر عن المطار

Lebanon 24
29-11-2024 | 10:27
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قال رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن إنّ "العدوان الإسرائيليّ ألحق أضراراً على صعيد حركة الركاب".
 
 
وأضاف الحسن للـ"ال بي سي" أنّ "لا أضرار مادية في المطار، والجميع على استعداد لاستقبال الوافدين".
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