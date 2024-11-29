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لبنان

غادة عون: "بئس هذا النظام حيث النظيف فيه ساكت اخرس"

Lebanon 24
29-11-2024 | 10:34
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون  عبر حسابها على منصة "اكس":

"نقلا عن جمعية "اموالنا لنا": صدر ادعاء  عن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على بنك سوريا ولبنان BSL و11 شخص . وها أنه وبعد كل هذا التطبيق للقوانين يصدر تمديد لمن لم يحرك ساكنا في قضايا المودعين ويستثنى القاضي الجريء العامل. بئس هذا النظام  حيث النظيف فيه ساكت اخرس".
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واضافت: "للاسف "ما حدا" في هذه الدولة العظيمة يهمه أموالكم. "انسرقتو مش فرقانة معهم"، والذي يهمهم  مصالحهم وتوقيف أي قاض يتجرأ على محاسبتهم".
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