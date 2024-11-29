غادة عون: "بئس هذا النظام حيث النظيف فيه ساكت اخرس"

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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "اكس":"نقلا عن جمعية "اموالنا لنا": صدر ادعاء عن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على بنك سوريا ولبنان BSL و11 شخص . وها أنه وبعد كل هذا التطبيق للقوانين يصدر تمديد لمن لم يحرك ساكنا في قضايا المودعين ويستثنى القاضي الجريء العامل. بئس هذا النظام حيث النظيف فيه ساكت اخرس".واضافت: "للاسف "ما حدا" في هذه الدولة العظيمة يهمه أموالكم. "انسرقتو مش فرقانة معهم"، والذي يهمهم مصالحهم وتوقيف أي قاض يتجرأ على محاسبتهم".