Advertisement

لبنان

في هذا الموعد.. كلمة لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم

Lebanon 24
29-11-2024 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1285786-638684989489089450.jpg
Doc-P-1285786-638684989489089450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الجمعة عند الساعة السادسة والنصف مساء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: كنت أرغب في إلقاء كلمتي خلال اليوم الأول احتفاء بالانتصار لكن عندما رأيت جموع الناس يذهبون إلى قراهم ومدنهم بعد لحظة واحدة من وقف إطلاق النار فجر الأربعاء ارتأيتُ أن أنتظر تعابيرهم لآخذ منها حتى أعبر عن مشاعرهم بدل أن أطلق مشاعر تُخالف ما يقولو
lebanon 24
29/11/2024 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
العلاقات الاعلامية في "حزب الله": الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم سيلقي كلمة اليوم
lebanon 24
29/11/2024 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفته كلمة نعيم قاسم اليوم.. دلالات مهمة جداً!
lebanon 24
29/11/2024 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الكلمة للميدان سواء بالمواجهات البرية أو إطلاق الصواريخ لعمق إسرائيل
lebanon 24
29/11/2024 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قاسم

كلمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:07 | 2024-11-29
13:00 | 2024-11-29
12:45 | 2024-11-29
12:39 | 2024-11-29
12:39 | 2024-11-29
12:36 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24