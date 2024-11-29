زكريا ممثلا مفتي الجمهورية تفقد مسجد العريضة

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تفقد مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بلدة العريضة، يرافقه رئيس صندوق الزكاة أسامة الزعبي، إمام البلدة الشيخ خضر عكاري وعدد من العلماء، لتفقد مسجد البلدة الذي تضرر نتيجة العدوان الصهيوني على المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا.ثم قام بواجب العزاء بالجندي في الجيش اللبناني الشهيد خضر محمود في قاعة البلدة، متمنيا "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".