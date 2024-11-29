بو عاصي: معادلة الجيش والشعب والمقاومة مغلوطة

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تابع بو عاصي في كلامه لـ "الجديد"، أنه: "طالما دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة في 9/1/2025، فسوف تتشاور القوات مع كل الأفرقاء للبحث في إمكان التقاطع على مرشح، وإلا نتوجه بشكل طبيعي، كما في كل الديمقراطيات الى مجلس النواب وتفتتح جلسة بدورات متعددة وننتخب رئيسا".أضاف: "يجب تحرير الجيش من ضعف القرار السياسي الذي هو في يد الحكومة اللبنانية، فحين نقول انتشار الجيش في الجنوب، فالأمر غير دقيق لأنه هناك منذ عام 2006 ولكن ضعف القرار السياسي الحكومي حال دون لعب الجيش دوره"، مشيراً إلى أنّ "المطلوب اليوم هو اتخاذ قرار سياسي جريء لتطبيق اتفاق وقف النار، وهذا من اولى مواصفات رئيس الجمهورية العتيد اي ان يتمتع بالجرأة لاتخاذ القرار والطلب من الجيش القيام بمهامه أولا في جنوب الليطاني، كما في كل لبنان وعلى كل الحدود".وأكّد بو عاصي أنّ: " الحزب في حرب عام 2006 وفي حرب اليوم، تسبب بالمجازر بحق اللبنانيين ويدعي المقاومة، فأنا أرفض إطلاق هذه التسمية عليه أساسا لأنها لا تنطبق على كل ممارساته. على سبيل المثال، منذ 24 سنة لم يقدم على اي عمل مقاوم لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر".ختم: "معادلة الجيش والشعب والمقاومة مغلوطة منذ الأساس، وإني أرفض الفصل بين الجيش والشعب، فالشعب هو مصدر السلطات والسلطة السياسية تنبثق عنه عبر التمثيل النيابي، والذي ينبثق منه انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة. القرار السياسي هو في يد السلطة التنفيذية التي تضع وحدها من دون شريك لها الاستراتيجية الدفاعية، والجيش هو اداة لتنفيذ سياستها". (الوكالة الوطنية)