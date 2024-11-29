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لبنان
شيخ العقل استقبل حمية: أنتم تقاومون من خلال عملكم في الوزارة
Lebanon 24
29-11-2024
|
11:32
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دارته في شانيه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، إلى جانب مشايخ وفاعليات من البلدة.
ورحب شيخ العقل بالوزير حمية والوفد المرافق في مستهل اللقاء، وقال: "لقد مرّ لبنان بتجربة قاسية وصعبة، في هذه الحرب الهمجية والتي تصدّى لها المقاومون الأبطال دفاعاً عن وطنهم وعن كرامة كل لبنان وليس فقط عن كرامة طائفة معينة، هذه الحرب القاسية التي دمّرت وقتلت وجرحت وأصيب فيها كثيرون من أهلنا، والكثير من مؤسساتنا افضت في النهاية الى اتفاق لوقف النار".
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وتابع: "أنتم اليوم تقاومون وما زلتم من خلال عملكم في الوزارة، في صيانة وتأهيل الطرق وفتح طرق مقفلة، أكان في المصنع او في العبدة وفي كل مكان، وفي إزالة الركام ونفض غبار الحرب وتلك مقاومة ايضا. الدولة مشكورة قامت بجهد كبير، وطبعاً هي بحاجة إلى دعم ومساندة من الجهات الداعمة التي عليها أن تتحمل مسؤولية إلى جانب الدولة اللبنانية لكي تنهض، وكذلك الأخوة العرب الأشقاء والدول الصديقة بأن يقفوا إلى جانب لبنان، لكي يستعيد عافيته، واستعادة العافية ليست فقط ببناء الحجر بل ايضاً ببناء المؤسسات. والخطوة التي أقدم عليها دولة الرئيس نبيه بري بالأمس في تعيين موعد لانتخاب رئيس الجمهورية هي خطوة مباركة ومقدّرة، وتعني أننا باتجاه بناء المؤسسات وهذا ما قاله لي، بأننا متّجهون الى الأحسن إن شاء الله. هذا ما نأمله وما يأمله الجميع من ألناء الوطن الذين ينتظرون متى تبدأ رحلة الإعمار والنهوض وبناء الدولة، ونحن مستبشرون خيراً ونستبشر خيراً ايضاً بوجود أمثالكم في الوزارات وفي موقع المسؤولية. تحية لكم ولكل من ساهم في العمل، ويكفي ما رأيناه من حركة مستمرة للمطار والتي كانت قائمة وسط الدخان والنيران والدمار، فالفضل لكم ولإدارة المطار وشركة طيران الشرق الاوسط".
وختم ابي المنى: "هذا النوع من المقاومة أحببت ان اثني عليه وأن أباركه، لأنه أيضاً يدل على أننا شعبٌ حيوي وحي قادر ان ينهض من تحت الركام. نترحم على الشهداء ونشدّ على أيدي الجرحى والمصابين، وإذا كنا استقبلنا الضيوف الكرام النازحين في قرانا وفي بلداتنا، وكما قال وليد بك بيوتنا بيوتكم وجبلنا جبلكم، فهذا كلام نابع من القلب ومن مسؤولية إنسانية ودينية ووطنية".
وردّ الوزير حمية بكلمة شكر على الاستقبال، وقال: "كما تفضلتم سماحة الشيخ وقالها الزعيم وليد بك، بيوتنا بيوتكم.. جبلنا جبلكم، قالها وفعلها، فما رآه أهلنا من احتضان، من البقاع والضاحية الجنوبية والنبطية في هذا الجبل على كل المستويات، انما كان صفعة كبيرة للعدو الاسرائيلي، واذا كنا لنقيم سردية حول صياغة الأمور، فبطبيعة الحال العدو الاسرائيلي هو المعتدي بشكل دائم".
وتابع: "بداية العام 2025 سنعود ونقيم الأمور في اماكن التقصير وتقييم الوضع العام، ومسح الطرقات الرئيسية، للبدء فيها، وكما تتابع سماحتكم الوزارة لديها هم كبير وتتحمل مسؤوليته، معبر المصنع فتح خلال ساعات ومعبر القاع خلال ساعات ومعبر العبدة والعريضة كذلك، ولكن العدو قصف الجسور وتحتها نهر كبير يؤدي الى البحر، كله بحاجة الى جهد اضافي ووقت اضافي، وكل طرقات لبنان اليوم عملت وزارة الاشغال على فتحها وباتت سالكة، حتى الطرقات الجبلية عملت جرافات الوزارة على فتحها. حيث كان همنا بالنسبة لنهار الاربعاء الفائت تسهيل عودة الأهالي الى قراهم، ولم يبق على السلسلة الغربية اي طريق مغلق، حتى عيون السيمان وحدث بعلبك وافقا وجبيل، لقد سهلنا الأمور خلال ساعات". (الوكالة الوطنية)
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