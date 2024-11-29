حركة أمل شيّعت شهيديها في الجية

شيّعت حركة أمل، اليوم الخميس، الشهيدين ناظم الحسن وسام الجنيدي (كاظم) ومحمد حسن سعد (أبو زهراء)، في بلدة الجية، اللذين استشهدا في مدينة الخيام.



وحضر المأتم ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك،وعدد من المسؤولين وحشد من أبناء البلدة وجوارها وفرق وقادة كشفية .(الوكالة الوطنية)

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