بيان من رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية في الشمال.. هذا ما جاء فيه

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اجتمع مندوبو رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية في الشمال افتراضيا، واشاروا في بيان على الاثر، الى أن "الاجتماع جاء اثر صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم ٤٩٩ / ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ لصالح مدربين في الجامعة اللبنانية، والذي أقر بأن الجامعة اللبنانية قد ألزمت المدربين العاملين فيها بالعمل ساعات إضافية مجانية، وأنها قد خالفت بذلك مبدأ لا عمل بلا أجر، وأقر بحقهم بتقاضي أجور الساعات الإضافية المنفذة كاملة، لا سيما وان ادارة الجامعة بم تلتزم بهذا القرار حتى تاريخه".ولفتوا الى أنه "مع إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء العدوان الهمجي الذي طال وطننا، نسأل الله أن تحمل المرحلة القادمة الأمن والأمان والإزدهار والوحدة لوطننا الحبيب لبنان" .وأعلنوا أنه "عطفا على بيان رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية الصادر بتاريخ ٢١-١١-٢٠٢٤ ومع قرب إنتهاء العام ٢٠٢٤ ومع تأخر صدور عقود المدريين للعام ٢٠٢٥ بصياغتها الجديدة التي يجب أن تراعي المبادئ الدستورية والقانونية، وما شملته قرارات مجلس شورى الدولة لناحية تنفيذ ساعات العقد الفعلية حيث اشترطت "ألا تزيد ساعات العمل السنوية عن ساعات العقد (قرار رقم ١١٧ / ٢٠١٦-٢٠١٧ )" و"بحيث يقتضي إعلان حق المستدعين في تقاضي أجور جميع الساعات التي نفذوها (قرار رقم ٤٩٩ / ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ )"، وتقاضي أجر للساعة يساوي ثلثي ساعة الأستاذ المتعاقد من الفئة الثالثة، وعملاً بمبدأ العدالة ووحدة المعايير بين كافة مكونات الجامعة اللبنانية، نرى أنه من واجبنا التأكيد على ما يلي:أولا: يجب تعديل العقود على أن تحمل في بنودها تنفيذ ساعات العقد الفعلية ( لا يجوز تحديد دوام العمل ب ٣٥ ساعة أسبوعياً الا بشرط تقاضي أجر جميع هذه الساعات مهما كانت صيغة العقد ).ثانيا: يجب أن يضمن العقد أجر ساعة يوازي ثلثي أجر ساعة الأستاذ المتعاقد من الفئة الثالثة لحاملي الإجازة (حسب العقود الأساسية ولأنه من مبادئ القانون الإداري الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمساواة بين مدربي الجامعة اللبنانية اصحاب الوضع القانوني الواحد).ثالثا: يجب إضافة البند المتعلق بتعاونية موظفي الدولة للإستفادة من التقديمات التي تستحق للمدربين.رابعا: نطالب بثلثي انتاجية الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية لجميع العاملين، وثلثي التقديمات الأخرى.خامسا: يرى المدربون بأن الحل الأمثل يتمثل بالدخول إلى الملاك بأقصى سرعة لوقف ترهل الملاكين الإداري والفني.سادسا: يؤكد المدربون على احتساب شهر تشرين الثاني على أساس ثلاثة أيام عمل أسبوعيا دون أي إقتطاع من الإنتاجية حسب ما أكد عليه بيان الرابطة الأخير.سابعا: طلب الاسراع في تأمين الاعتمادات لتغطية المساعدة الاجتماعية للعاملين في الجامعة الصادرة عن مجلس الوزراء فيما خص شهري ايلول وتشرين الأول.ثامنا: زيادة المساهمة المخصصة لصندوق تعاضد العاملين في الجامعة اللبنانية لمواكبة المتطلبات والحفاظ على المكتسبات التي لا يمكن أن تتحق بالمبالغ الزهيدة الحالية.ومن تاريخ هذا البيان، سنحدد خطواتنا اللاحقة ان لم تتم الاستجابة السريعة لمطالبنا".