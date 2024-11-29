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لبنان

قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع الهنغاري في اليرزة

Lebanon 24
29-11-2024 | 12:27
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استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم الخميس، في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الهنغاري الجنرال غابور بوروندي، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والهنغاري.
 
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الجيش

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