بالأرقام .. تقرير جديد يكشف العدد الحالي للنازحين في مراكز الإيواء

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"خلال الأيام الأخيرة قبل اعلان وقف اطلاق النار من تاريخ 23\11\2024 لغاية 27\11\2024 تم تسجيل 434 غارة جوية توزعت في مختلف المحافظات 197 في النبطية، 118 في الجنوب، 50 غارة في بعلبك الهرمل، 39 في جبل لبنان و13 في البقاع، و 3 غارات في عكار.بناء على آخر التقارير الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وصلت الحصيلة الاجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان لغاية تاريخه 3961 شهيداً و16520 جريحاً.على أثر سريان وقف اطلاق النار صباح يوم الأربعاء 27\11\2024 تراجع عدد النازحين المسجلين في مراكز الايواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية لتاريخه بنسبة 76.97 % حيث أصبح عدد النازحين في مراكز الايواء 33758 نازحاً يقيمون في 713 مركزاً علماً أنه تم إقفال 296 مركزاً.من تاريخ 23 أيلول لغاية 26 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 396523 مواطناً سورياً و 244640 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.باشرت وزارة الطاقة والمياه عبر شركات خاصة وبالتنسيق مع وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات ووحدة إدارة مخاطر الكوارث بتنفيذ الجولة الأولى من توزيع مادة المازوت على مراكز الايواء في مختلف المحافظات التي حددت توزيع 1593949 ليتر من المازوت خلال الأسبوع الأول، جرى توزيع 34 % منها لغاية 28\11\2024 .أصدرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعميماً تضمن إجراءات لاطلاق خطة طارئة لتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بمرافقها ومنشآتها المائية.على أثر سريان وقف اطلاق النار فجر يوم الأربعاء خصصت محافظة بيروت مركزي إيواء هما قرية بنين التي تم استحداثها في مدينة كميل شمعون الرياضية وبيت الضيافة "فلورا" في منطقة الكرنتينا للمواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة الى قراهم ومنازلهم.وصلت الى بيروت بتاريخ 25\11\2024 طائرة المساعدات القطرية ال 19 وهي عبارة عن مساعدات طبية لصالح وزارة الصحة العامة.بتاريخ 27\11\2024 وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة إيطالية تحمل مواد طبية وإنسانية مقدمة هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من اجل لبنان.وصلت الى بيروت طائرة كويتية تنقل على متنها مساعدات ومستلزمات اغاثية الى لبنان تم استلامها من قبل الصليب الأحمر اللبناني.تصل خلال شهر كانون الأول أربع طائرات مساعدات إنسانية من المملكة العربية السعودية كما تصل من دولة قطر ثلاث طائرات مساعدات إنسانية وطبية لصالح وزارة الصحة".