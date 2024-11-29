Advertisement

لبنان

أبو فاعور خلال لقاء تربوي في رشيا: نسعى بكل الجهود للحرص على مستقبل الطلاب

Lebanon 24
29-11-2024 | 12:39
A-
A+
Doc-P-1285843-638685074660685263.png
Doc-P-1285843-638685074660685263.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في راشيا، اليوم الخميس، لقاء تربويا، مع مديرات ومديري ثانويات ومدارس ومعاهد راشيا الرسمية، لمتابعة الوضع التربوي ومعالجة القضايا العالقة، لا سيما بعد مغادرة الاخوة النازحين من المباني المدرسية بغالبيتها، والاطلاع على حاجات المدارس وسير الخطة التربوية لإنجاز عام دراسي بشكل أفضل.
Advertisement

وخلال اللقاء، أكد أبو فاعور أن "وزارة التربية بمدارسها الرسمية بشكل أساسي وبعض الخاصة، تحملت العبء الأساسي في موضوع النزوح، وكان لمديرات ومديري المدارس في منطقة راشيا والبقاع الغربي الجهد الكبير الذي يستحق الثناء والشكر".

أضاف : "إن هاجسنا الأساسي مستقبل الطلاب التربوي والتعليمي، الذي نحرص عليه ونسعى للقيام بكل الجهود الممكنة لأجل نجاحه".

وأشار إلى أن "الاجتماع موجه في شكل أساسي لشكر مديري المدارس على الجهد الكبير الذي بذلوه في مسألة اغاثة النازحين. أما الموضوع الآخر الذي طرح في الاجتماع فإعادة النظر في موضوع المدارس وحاجاتها والإصلاحات وحاجات الترميم الموجودة فيها والحاجات لجهة البرامج لتأمين إعادة انطلاق العام الدراسي بشكل سليم". (الوكالة الوطنية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:50 | 2024-11-29
15:41 | 2024-11-29
15:00 | 2024-11-29
14:58 | 2024-11-29
14:54 | 2024-11-29
14:37 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24