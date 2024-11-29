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لبنان
أبو فاعور خلال لقاء تربوي في رشيا: نسعى بكل الجهود للحرص على مستقبل الطلاب
Lebanon 24
29-11-2024
|
12:39
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عقد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في راشيا، اليوم الخميس، لقاء تربويا، مع مديرات ومديري ثانويات ومدارس ومعاهد راشيا الرسمية، لمتابعة الوضع التربوي ومعالجة القضايا العالقة، لا سيما بعد مغادرة الاخوة النازحين من المباني المدرسية بغالبيتها، والاطلاع على حاجات المدارس وسير الخطة التربوية لإنجاز عام دراسي بشكل أفضل.
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وخلال اللقاء، أكد أبو فاعور أن "وزارة التربية بمدارسها الرسمية بشكل أساسي وبعض الخاصة، تحملت العبء الأساسي في موضوع النزوح، وكان لمديرات ومديري المدارس في منطقة راشيا والبقاع الغربي الجهد الكبير الذي يستحق الثناء والشكر".
أضاف : "إن هاجسنا الأساسي مستقبل الطلاب التربوي والتعليمي، الذي نحرص عليه ونسعى للقيام بكل الجهود الممكنة لأجل نجاحه".
وأشار إلى أن "الاجتماع موجه في شكل أساسي لشكر مديري المدارس على الجهد الكبير الذي بذلوه في مسألة اغاثة النازحين. أما الموضوع الآخر الذي طرح في الاجتماع فإعادة النظر في موضوع المدارس وحاجاتها والإصلاحات وحاجات الترميم الموجودة فيها والحاجات لجهة البرامج لتأمين إعادة انطلاق العام الدراسي بشكل سليم". (الوكالة الوطنية)
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