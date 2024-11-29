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لبنان

للعائدين من سوريا إلى لبنان.. بيان هام من "الأمن العام"

Lebanon 24
29-11-2024 | 13:07
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن، اليوم الخميس، البيان التالي: "نظراً للأضرار التي لحقت بالمراكز الحدودية البرية نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبغية الاستجابة لضرورة تسيير عمل هذه المراكز خلال فترة إعادة تأهيلها، تعتمد إجراءات موقتة إستثنائية لتنظيم دخول الرعايا السوريين إلى لبنان"، وفقاً للصور المرفقة. 
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