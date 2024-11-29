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لبنان

آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!

Lebanon 24
29-11-2024 | 15:41
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة تُظهر وضع أجهزة إنارة وإضاءة في مكان اغتيال أمين عام "حزب الله" السّابق الشهيد السيد حسن نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية.
 
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وأظهرت الصورة اعتماد أضواء قوية مرفوعة نحو السماء، وقد جرى نشرها ضمن المكان الذي قصفه العدو الإسرائيلي يوم 27 أيلول الماضي، وأسفر عن استشهاد نصرالله وعدد آخر من الأشخاص من بينهم قادة في "حزب الله".
 
 
بدورها، أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، إطلاق فعالية "نور من نور" يوم غد السبت في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، وذلك كتحية إلى نصرالله من "الحب والضوء"، وفق ما جاء في بيان رسمي.
 
 
وأشارت العلاقات الإعلامية إلى أنه "يوم 27 أيلول حُفر عميقاً في قلوب الجميع"، وأضافت: "لم نفقد عزيزاً بل فقدنا روحنا وقلبنا، هذا الحب دفعَنا لاستعادة الروح والمضيّ قدمًا على هذا الطريق كي تستمرّ المسيرة الإلهية المقدّسة".
 

وتابعت: "يا أحباب سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه)، ندعوكم للمشاركة في إطلاق فعالية (نور مِن نور) وهي تحية من الحُبّ والضوء.
 
 
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