Advertisement

ودعا التجمع في بيانه، إلى "تطبيق كامل وصارم للقرار1701 بكافة مندرجاته بما يعني خلو منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين عدا قوات الجيش اللبناني ووحدات اليونيفل، وانسحاب اسرائيل الى ما وراء الخط الأزرق ووقف الاعتداء على السيادة اللبنانية".وأشار إلىأن "تنفيذ كامل مندرجات القرار1701، وبخاصة المتعلق منها بنزع سلاح كل المجموعات المسلحة اللبنانية والفلسطينية، هو الشرط الأساسي لنهوض الدولة". (الوكالة الوطنية)