صور من داخل إسرائيل.. شاهدوا ماذا فعل "حزب الله"

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مجموعة صور توثق مبانٍ داخل مستوطنات إسرائيلية تعرّضت لأضرار بفعل صواريخ أطلقها "حزب الله" من لبنان.

وأظهر الصور حجم الدمار الذي أنتجه قصف "حزب الله"، وذلك خلال الحرب التي اندلعت مع إسرائيل منذ 13 شهراً.