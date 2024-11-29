جيفرز في بيروت لبدء آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، وصول الجنرال جاسبر جيفرز إلى بيروت، الأربعاء، ليشغل منصب أحد الرؤساء المسؤولين عن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.وسيتولّى جيفرز، قائد القيادة المركزية للعمليات الخاصة، رئاسة آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية مع المستشار الأول للرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين.