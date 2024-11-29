الرئاسة تنتظر زيارة ماكرون للرياض ولودريان غادر بيروت



Advertisement وقال لورديان قبل مغادرته، «جئت إلى لبنان فور إعلان وقف إطلاق النار لإبداء دعم فرنسا لتطبيقه بالكامل، ولتأكيد الضرورة الملحّة لانتخاب رئيس للجمهورية واستئناف العملية المؤسساتية».



وكتبت" الاخبار": في انتظار الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل، ومن المقرر أن يحضر فيها الملف اللبناني، أجمعت الشخصيات التي التقت لودريان على أن «الأخير لم يقدّم شيئاً جدّياً في ما يرتبط بالملف الرئاسي، وكان كلامه عاماً عن ضرورة استغلال الفرصة لانتخاب رئيس». ختم المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، أمس، زيارة لبيروت، بالتأكيد على «الحاجة الملحّة لانتخاب رئيس للجمهورية خلال الجلسة التي دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى عقدها في 9 كانون الثاني».وقال لورديان قبل مغادرته، «جئت إلى لبنان فور إعلان وقف إطلاق النار لإبداء دعم فرنسا لتطبيقه بالكامل، ولتأكيد الضرورة الملحّة لانتخاب رئيس للجمهورية واستئناف العملية المؤسساتية».وكتبت" الاخبار": في انتظار الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل، ومن المقرر أن يحضر فيها الملف اللبناني، أجمعت الشخصيات التي التقت لودريان على أن «الأخير لم يقدّم شيئاً جدّياً في ما يرتبط بالملف الرئاسي، وكان كلامه عاماً عن ضرورة استغلال الفرصة لانتخاب رئيس».

وفي ما خص الجلسة الرئاسية المنتظرة، أكّدت مصادر كنسية لـ "نداء الوطن" أن البطريرك الراعي يأمل خيراً منها. ويرتفع منسوب التفاؤل في بكركي من منطلق أنه ممنوع الوصول إلى هذا التاريخ من دون انتخاب رئيس. وإذ تبدي بكركي عدم امتنانها لتأخير الرئيس بري موعد الجلسة إلى التاسع من كانون الثاني المقبل، إلا أنها باتت شبه مؤكدة وبنتيجة اتصالاتها وتواصلها مع سفراء وسياسيين أنه الموعد النهائي لانتخاب رئيس".

وتؤكد بكركي "أن الانتخاب هو الأساس، وإذا تمّ التوافق قبل الجلسة فهذا أمر جيد، وستقوم بكل ما يلزم من أجل تسهيل الانتخاب، داعية جميع النواب وخصوصاً المقاطعين إلى عدم الاستمرار في المقاطعة وممارسة اللعبة الديمقراطية والذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات يفوز".