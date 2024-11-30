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لبنان

عملية خطف على طريق منجز العبودية.. وسرقة مبلغ 2000 دولار

Lebanon 24
30-11-2024 | 00:11
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تعرّض المدعو "م.ك" لعملية خطف على طريق عام منجز العبودية، وذلك بعدما اعترضت طريقه سيارة من نوع مرسيدس وقام مجهولون بإنزاله من فان من نوع تويتا يوزع من خلاله الاسماك في منطقة وادي خالد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم اقتياد المخطوف الى منطقة العبدة الطريق البحرية وسلبه مبلغ 2000 دولار اميركي ورميه على الطريق بعد اخذ ما تبقى من الاسماك داخل الفان وفروا إلى جهة مجهولة.

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