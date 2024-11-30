في النبطية.. هذا ما سيقوم به الجيش اليوم

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 30/ 11/ 2024، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قذائف وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل أرنون - النبطية".

Advertisement